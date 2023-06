El respaldo de Máximo Bolocco a Claudia Conserva tras críticas por documental: “Yo no lo hubiera hecho, pero…”

A fines de mayo, Claudia Conserva estrenó el último capítulo de su documental Brava con una impresionante revelación: Terminó su tratamiento contra el cáncer de mama y contó que no quedan rastros de la enfermedad en su cuerpo.

“No se imaginan la alegría de meditar y poder felicitar y contarle a cada uno de mis órganos que les dieron resultados positivos”, expresó en el programa, que no estuvo exento de debate debido a la crudeza de sus imágenes, pues la animadora registró al detalle aquel proceso con el fin de concientizar sobre la importancia de un diagnóstico temprano.

¿Qué dijo Máximo Bolocco?

En ese sentido y, tras los cuestionamientos de la Asociación Chilena de Agrupaciones de Pacientes Oncológicos a la serie, Máximo Bolocco salió en defensa de Conserva y respaldó su decisión de mostrar sus vivencias.

“Cada uno tiene su manera de enfrentar el cáncer. Desde mi punto de visa, cuando yo lo tuve, no me hubiera grabado con todos los síntomas que uno pasa, pero ella lo hizo”, reflexionó en Las Últimas Noticias.

Su respaldo a Claudia Conserva

Cabe recordar que el hijo de Cecilia Bolocco fue diagnosticado con un tumor cerebral en 2018 por el cual debió ser operado y luego tratado por cáncer. “Lo que escuché sobre el documental, es que es muy bueno. Es fuerte, crudo, pero son maneras de transmitir las cosas de diferentes personas”, añadió.

Asimismo, celebró la valentía de la comunicadora y bajó el perfil a las críticas que esta recibió. “Me parece increíble que haya tenido el coraje para hacerlo. Lo encontré admirable. Yo no lo hubiera hecho, porque de verdad me sentía pésimo”, concluyó el universitario en la conversación, quien oficialmente en Máximo Menem, pero en redes sociales lo modificó porque “me siento más representado por el apellido de mi madre, que me crió”.