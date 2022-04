Máximo Bolocco se sincera: “Me siento más representado con el apellido de mi mamá”

A lo largo del tiempo, Máximo Menem Bolocco ha generado un estrecho lazo con su madre, la modelo y empresaria Cecilia Bolocco. Incluso, en su perfil de Instagram se identifica sólo con el apellido materno.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el joven de 18 años explicó las razones detrás de esta decisión. “A mí no me importa cómo pongan mi nombre”, partió diciendo sobre cómo es identificado por los medios de comunicación.

“Yo no me he cambiado el orden de los apellidos, pero me siento más representado por el apellido de mi mamá. Lo he dicho varias veces, pero yo no voy a borrar el apellido Menem”, aclaró en diálogo con el citado medio.

En ese sentido, recalcó que esta situación se debe a la distancia que tuvo con su padre, el ex presidente de Argentina Carlos Menem, quien falleció el 14 de febrero de 2021. “Nunca viví con mi papá, así me siento más cómodo con el apellido de ella“, agregó.

En enero de este año comenzó a regir la Ley 21.334, que permite a las personas poner primer el apellido materno y luego el paterno. Al respecto, Máximo señaló: “No, qué lata, porque no es algo que me importe o afecte mucho”.