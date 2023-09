Máximo Bolocco reveló que está en una relación a distancia: “Nos está funcionando súper bien”

Máximo Bolocco confirmó que se encuentra en una relación con una joven que vive en Buenos Aires, Argentina, con quien fue visto durante un concierto de Luis Miguel en Chile.

La primera en hablar sobre este romance fue su madre, la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, quien en un live en Instagram indicó que su hijo asistió “muy bien acompañado” al show del Sol de México.

“Yo no puedo, no me voy a dar el lujo de comentar con quién, eso le corresponde a él“, dijo la empresaria en la transmisión, agregando que Máximo iba “con una chica muy guapa, amorosa y encantadora”.

¿Quién es la pareja de Máximo Bolocco?

En conversación con LUN, el joven de 19 años entregó detalles de su pololeo a distancia con Delfina Honig, con quien lleva cerca de un mes de relación.

“La conocí en diciembre del año pasado, pero ahora recién estamos empezando. Estamos saliendo. Tiene un año menos que yo”, afirmó.

El hijo de Carlos Menem y Cecilia Bolocco indicó que conoció a su pareja para la final del Mundial de Fútbol 2022.

“Fui a Argentina, a Buenos Aires, la conocí ahí en un grupo de amigas. Ahí no pasó nada pero seguimos hablando y hablando, y en julio ella también fue a Miami y nos vimos allá“, reveló.

Consultado sobre su relación a distancia con Delfina, sostuvo que “nos tratamos de ver todos los fines de semana. Así que nos está funcionando súper bien“.

Máximo confesó que se está “muy feliz, muy contento. Siempre me decían (en la prensa) que andaba con alguien pero ahora es real“.

