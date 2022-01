Máximo Menem Bolocco, el hijo de Cecilia Bolocco y el expresidente argentino, Carlos Menem, dio su primera entrevista en Revista Velvet, en la que conversó sobre la difícil relación con su padre, el amor que le tiene a su madre y los problemas de salud que tuvo que atravesar en 2018.

Máximo, ahora de 18 años, no recuerda cómo fue el instante cuando se enteró que tenía un tumor cerebral en noviembre del 2018. “Me sentía mal y mi mamá me mandó a la clínica (…) jamás pensé que me iba a morir. (…) Mi mamá estaba demasiado tranquila o así me lo hizo sentir”, cuenta el hijo de Cecilia Bolocco.

Su situación de salud provocó que su padre viniera a verlo desde Argentina. “Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más. Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita (Menem, su media hermana), cuando ella siempre me había hecho la vida imposible”, relata Máximo.

Por contraparte, la relación con su madre se potenció luego de padecer la enfermedad. “Mi mamá murió y nació de nuevo. Nos hicimos más cercanos que nunca y, según yo, ahora nos entendemos mejor que antes”, dice.

A pesar de su corta edad, Máximo analiza con perspectiva la falta de figura paterna en su vida. “Obvio que cuando chico veía a mis primos jugar con sus papás y me preguntaba por qué yo no tenía al mío, pero después uno crece. Creo que mis máximos referentes de papá son Pepo (Daire, pareja de Cecilia) y Gonzalo Cisternas, el papá de los dos hijos mayores de la Diana”, cuenta Máximo.

Pese a la relación distante que mantuvo con él, Máximo todavía siente intriga por descubrir la figura de su padre. “No lo conocí mucho, pero dicen que heredé lo encantador que dicen que soy. Me gustaría descubrir cómo fue mi papá y por qué fue tan encantador como dicen que era”, declaró el joven.

La única vez que pudo conversar a solas con su padre, el ex-mandatario argentino agonizaba. “Fue la única vez que pude estar solo con él. Me acuerdo de que le agarré la mano y le hablé una hora sin parar. Y sé que me estaba escuchando, porque en ciertas partes el monitor se alteraba”, recuerda Máximo.