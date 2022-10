Máximo Menem dio su primera charla sobre el cáncer: Bolocco destacó que “él tiene un mensaje de esperanza”

El hijo de Cecilia Bolocco, Máximo Menem, dio su primera charla sobre cáncer como representante de la Fundación Care, organización oncológica presidida por su madre que nació luego de que sufriera un tumor cerebral, hace ya cuatro años.

La presentación se desarrolló en el Giving Day que preparó la Universidad de Los Andes para concientizar sobre el cáncer y tuvo joven de 18 años hablando durante cerca de diez minutos acerca de la enfermedad y su experiencia personal al enfrentarse a ella.

“Es la primera vez que doy una charla, literal, y preparo un speech para dar frente a ciento y algo personas que estaban en la U. de los Andes. Y lo hice con mucha pasión y con mucho cariño porque la Fundación Care es una pasión; me motiva mucho seguir apoyándola y haciéndola crecer. No me puse tan nervioso, dije lo que sentía y muchas cifras para que la gente se dé cuenta que el cáncer está más cerca de lo que se piensa“, contó el hijo de Bolocco en conversación con LUN.

Sobre las motivaciones sus para participar de esta actividad, reflexionó que “me preguntaban por qué después de haber vivido una experiencia tan mala como el cáncer hago esto: me nace, siento adentro una motivación para tratar de ayudar“.

Además, detalló que él fue quien preparó el discurso y que tanto su madre, Cecilia Bolocco, como “Pepo” Daire, esposo de ella, le dieron algunos consejos para enfrentarse a la audiencia.

“Lo primero que hicimos fue transmitir la labor específica que estamos realizando con la Fundación Care para que el mensaje sea conciso y claro. Para él es algo tan natural, pero, claro, el mensaje tiene que ser preciso, con estadísticas y datos. Lo otro es hablar desde el corazón y eso no se lo tengo que enseñar. Luego simplemente le dije que respirara y que su única misión era disfrutarlo. Para él es un privilegio transmitir su experiencia a otros”, relató, por su parte, Cecilia Bolocco.

La ex Miss Universo añadió que “siempre he sabido que Máximo tiene una capacidad para entregar afecto, tiene una empatía hacia el prójimo tan grande. Él tiene un mensaje de esperanza para los pacientes y quiere, con una pasión potente, que todos tengan la misma pasión. Siento un orgullo impresionante, estoy emocionada por él”.