“No sé qué me pasó”: El arrebato de Máximo Menem durante la prueba de eliminación en Top Chef VIP

"Ojalá no vengan los chefs ahora porque me van a hue..." señaló Máximo, quien no pudo controlar el estrés al que estuvo sometido durante la prueba de eliminación, a pesar de que aseguró que no se sentía nervioso.