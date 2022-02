Antonella Menem, sobrina de Máximo Menem Bolocco, defendió a la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, y también habló de la relación actual que tiene con su tío.

Antonella es nieta del fallecido Carlos Menem, ex presidente de Argentina. Sin embargo, no fue reconocida hasta los 16 años luego de una larga batalla legal.

En conversación con Lun, la mujer contó que tiene relación con Máximo desde hace cuatro años, cuando “le empecé a escribir por Instagram”. “Le contaba mis cosas y él las suyas”, detalló.

“Cuando lo operaron del tumor cerebral yo estuve re presente con los mensajes, él me dijo ‘te quiero mucho y gracias por estar'”, continuó la relacionadora pública.

Cabe recordar que en entrevista con revista Velvet, el hijo de Cecilia Bolocco reveló que “nunca pude estar solo con mi papá” y que “no tengo muchos recuerdos porque tampoco lo conocí mucho. Es que además tenía que pasar por la Zulemita para llegar a hablar con él”.

“Veo fotos de él y me vuelvo loca de amor. Mi sueño es poder abrazarlo y decirle cuánto lo entiendo”, dijo Antonella.

La mujer también señaló que ama a Máximo, aunque todavía no lo conoce en persona. “Para mí la familia es lo más sagrado que puede existir. Yo estuve 26 años rogando por el amor de la familia Menem y no lo tuve porque siempre pensaron que me había acercado por el tema económico, cuando no fue así”, expresó.

“Soy la única de la familia Menem que defiende con uñas y dientes a Cecilia y a Máximo, porque acá en Argentina hablan mal de ella, tal como lo hicieron con mi mamá”, continuó. “Te das cuenta de lo maravillosa mujer que es cuando ves a su hijo bien educado, que no tiene maldad”.

Por último, indicó que “lamentablemente le tocó una familia que no era la indicada, pero lo bueno es que se ve que no guarda rencor, él hace su vida. Lo mejor que puede hacer es no tener contacto con los Menem y que esté con los que realmente lo aman. Me encantaría que se diera cuenta que siempre voy a estar para él”.