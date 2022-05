Máximo manifestó su orgullo por Cecilia Bolocco en el Día de la Madre: “Todo lo que soy, se lo debo a ella”

Este domingo se celebra el Día de la Madre, por lo cual distintas celebridades han utilizado sus redes sociales para enviar saludos especiales a quien los trajo a la vida. Entre ellos se encuentra Máximo, hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem.

El joven de 18 años asistió este sábado a la inauguración de un patio de comidas del sector oriente, donde fue consultado sobre sus planes para este 8 de mayo. “Vamos a hacer un almuerzo y celebrar con la familia”, dijo al medio TiempoX.

En conversación con el mismo portal, reveló que preparó un regalo especial y manifestó toda su admiración por la ex Miss Universo. “Estoy demasiado orgulloso de ella, la encuentro lo máximo”, indicó.

En ese sentido, expresó que su madre “es una inspiración” para él y que “todo lo que soy, se lo debo a ella”. Durante la jornada, también compartió una historia en que aparecía compartiendo un comida con Cecilia Bolocco y su abuela, Rose Marie Fonck.

Cabe mencionar que en entrevista con Las Últimas Noticias, en abril de este año, Máximo también habló sobre el estrecho lazo que tiene con su mamá. Incluso, confesó en esa ocasión que “me siento más representado por el apellido de mi mamá. Lo he dicho varias veces, pero yo no voy a borrar el apellido Menem (…) Nunca viví con mi papá, así que me siento más cómodo con el apellido de ella”.