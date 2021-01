Lejos del ruido y el estrés de la vida urbana, la actriz chilena Mayte Rodríguez ha disfrutado de sus distintos hobbies favoritos en una cabaña en Maitencillo, donde ha pasado la pandemia.

“Fui súper afortunada de poder vivir la cuarentena con mi familia, resguardados de todo. Para mí ha sido una pandemia que me hizo volver un poco a mi niñez”, comentó en una entrevista que dio a la revista Velvet para su edición digital, donde aseguró que pasó estos meses dedicada al arte, a la confección de muebles, la carpintería y grabando radio teatros con sus cercanos.

La también modelo confesó que es una persona que cuida su intimidad, aclarando que nunca ha asistido a programas de televisión para hablar sobre sus parejas. “Nunca he lucrado con mis relaciones, yo no me dedico a la farándula”, señaló.

“Me considero una persona bastante hermética, cuido mucho mi mundo, mi núcleo, y respeto mucho las relaciones que tengo”, agregó en la misma línea.

Sobre sus relaciones amorosas, varias de las cuales han sido muy mediáticas, indica que “lo más positivo de todo es seguirse queriendo desde otro ángulo, poder transformar el amor y entender que uno compartió una etapa con alguien porque esa persona es maravillosa y uno la elige para vivir una etapa, apreciar ese buen momento. Aprender y atesorarlo, más allá de que la relación después cambie y tome otra forma y otro color”.

Al ser un personaje público, Rodríguez ha debido enfrentar críticas en redes sociales. Al respecto, sostuvo que “tuve que trabajar la calma y la resiliencia para saber qué pasaba en mi mundo interior; saber escucharme y tomar los comentarios positivos y las críticas que me servían y, las que no, dejarlas pasar”.

No obstante, aclaró que le dan pena quienes realizan comentarios negativos: “No lo veo como un ataque muy personal”.

En estos días, Mayte se encuentra involucrada en la producción de La forma del miedo, la nueva cinta de terror del director nacional Jorge Olguín, y prepara un nuevo espacio televisivo dedicado a su pasión por el buceo.