La nueva faceta de Mayte Rodríguez como emprendedora: “Fácil no ha sido, pero sí hermoso”

La modelo y actriz Mayte Rodríguez sorprendió con la presentación de su nuevo emprendimiento, una línea de trajes de baño y accesorios de playa llamada Cova, de la que ella es el rostro principal de la marca.

Se trata del segundo emprendimiento de la modelo, quien en 2022 sacó una línea de productos para el cuidado de la piel llamada Aura May. En esta oportunidad, la marca está dirigida a mujeres y especializada en bolsos de playa, sandalias, zapatos y trajes de baño, y se vende en una conocida tienda de retail y tiene planes de expandir sus puntos de venta a otros sitios.

¿Qué dijo Mayte Rodríguez?

“No podía dejar que otro sea el rostro de mi propio sueño”, señaló Rodríguez a LUN, puesto que ella es la imagen central del emprendimiento y si bien no descartó que a futuro incorporen más modelos para las campañas, se ha apoyado en su madre, la actriz Carolina Arregui, y su hermana, María Jesús Sothers, quienes además promocionan el proyecto en sus redes sociales.

“Ellas están presentes en cada paso que doy. Me apoyo mucho en mi mamá y mi hermana y ellas en mi. Somos muy unidas. También me apoyo en todas las personas que quiero dentro de mi círculo más cercano. Me he llenado de buena vibra y pido consejos para tratar de dar los pasos correctos o frenar cuando hay que frenar y generalmente entre ponerle y no ponerle, terminamos poniéndole”, expresó.

En esa misma línea, Rodríguez también sobre cómo logra compatibilizar ser madre de su hijo, Galo, quien cumplirá dos años, y su trabajo: “Me dio el regalo de ser mamá, que es una gran maravilla y responsabilidad, en conjunto con la faceta de emprendedora. Así es la vida y hay que poder con todo. Fácil no ha sido, pero sí hermoso”.

¿Cómo nació la idea?

La modelo aseguró que encontró la inspiración en su amor por el mar y la naturaleza. Al respecto, Cova, el nombre del emprendimiento, se trata de un acróstico que significa: Creativa, original, valiente y audaz: “Este universo playero donde quiero que todas se sientan lindas, libres y empoderadas”, señaló la actriz en su cuenta de Instagram.

Si bien desarrolló el proyecto con un equipo, la modelo se aseguró de investigar, probar e incluso se aventuró a la costura en un comienzo: “Un día cómo tenía tantas ganas de ver cómo iba a lucir la tela, yo misma la corté y me puse a coser a mano, a tratar de moldear un poco antes de mandar a hacer todo. Así me hice una idea de cómo iban a quedar (algunas prendas). Me las di de vestuarista. Quise imaginar los diseños más allá de simplemente tocar una tela”, señaló la actriz.

El emprendimiento tuvo una gran recepción del público y a sólo unos días de ser estrenado está a punto de llegar a los cinco mil seguidores en su cuenta de Instagram, por lo que Rodríguez finalmente rescató de este proceso que “he aprendido a desafiarme constantemente y a buscar lo mejor de mi”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por COVA (@cova_cl)

