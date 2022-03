En la noche de este miércoles, llegó a las pantallas de Chilevisión un nuevo episodio de la serie Doctor Milagro, programa que se ha convertido en el favorito de los espectadores, quienes han valorado no solo los intensos procedimientos médicos, sino que una interesante evolución de los personajes.

Este capítulo, en que el doctor Ferman estuvo muy mal tras contagiarse de un desconocido virus, quien resultó ser el salvador de la situación fue el protagonista de la historia, Ali, ya que puso en práctica todos sus conocimientos y logró sacar a su colega del complejo estado de salud que lo aquejaba.

Sin embargo, quien no ha sido muy querida durante estas últimas jornadas y especialmente en esta, es la asistente de cirugía, Nazli. Tras haber forjado un importante vínculo con Vefa, pareciera que sus sentimientos hacia Ferman la tienen algo confundida. Incluso, cuando éste estaba en malas condiciones, le confesó que estaba enamorada de él.

Los seguidores de la serie, que ya se habían hecho la idea de que Nazli tuviera una relación amorosa con Vefa, manifestaron su molestia hacia la asistente de cirugía.

“Oficialmente me cae mal”, “Ali, no pesques a Nazli, te puso el gorro” y “me carga”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los tuiteros tras esta última emisión.

Cómo que la Nazli oficialmente me cae mal #DoctorMilagroCHV

Yo no sé cómo Nazli le puede hablar a Ali después de lo que hizo más aún mirarlo a los ojos #DoctorMilagroCHV

Me carga la Nazli…😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒 #DoctorMilagroCHV

Nazli ahora calladita q Ferman ya se mejoro y q cara le pondrá a Ali por su declaración de amor q le hizo al Dotor Ferman de verdad Ali no mereces a Nazli como novia para nada 🤔🥺 #DoctorMilagroChv pic.twitter.com/rpthBhAgNk

Debo confesar que me encanta Nazli, pero despues de todo esto con Ferman mmm no se, como que ya no quiero que esté con Ali 🙁 mejor está solo xd #DoctorMilagroCHV

— Rubén Díaz G. (@ruben_diazg) March 10, 2022