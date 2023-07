“Me cae mejor que Pincoya, pero a ella le soy leal”: Francisco hizo sorpresiva revelación sobre una jugadora de la casa

Francisco se confesó con Mónica y Trinidad sobre las relaciones y amistades que ha formado dentro de la casa de Gran Hermano y sorprendió con una revelación sobre Skarleth, con la que ratificó su compromiso con Jennifer. “Yo la encuentro un amor, una flor, no me ha hecho nada, y Dios me perdone y me cae mejor que la Pincoya, pero yo a la Pincoya le voy a ser leal porque yo soy noble”, aseguró el jugador.