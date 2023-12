“Me dejó plantada”: Coni Capelli reveló inéditos detalles de su fugaz romance con Jorge Valdivia

Coni Capelli, la gran ganadora de la primera edición de Gran Hermano Chile, fue una de las invitadas a Podemos Hablar, en la que habló tanto de su estadía en la casa más famosa del mundo como su transitoria relación con Jorge Valdivia.

En el programa de Chilevisión, la bailarina contó con lujo de detalles cómo fue que conoció al exjugador de fútbol, aclarando que todo este periodo fue cuando se encontraba separado de Daniela Aránguiz.

¿Cómo surgió la fugaz relación entre Coni Capelli y Jorge Valdivia?

La personalidad televisiva explicó que su primer encuentro con el actual comentarista deportivo se dio de manera fortuita y repentina.

“Con Jorge (Valdivia) nos conocimos en… yo estaba trabajando en un evento y él estaba ahí con su hermano. Yo estaba de anfitriona y nada. Yo estaba ahí con una jardinera y la señora de seguridad me invita al VIP, y de pronto miro y estaba él“, contó Coni.

Enseguida, prosiguió explicando que “él se me acerca y me dice: ‘oye, teni’ una cola’. Me doy vuelta y le digo: ‘¿qué cosa?’, porque pensé que me estaba hablando del popin, y me dice: ‘no, amiga, de verdad, te está colgando una cola’. Yo tenía la jardinera colgando 3 metros, se me había desabrochado y yo ahí me morí de la risa”.

Tras esto, Coni señaló que empezó a salir con Jorge Valdivia y aseguró que todo esto ocurrió tras separarse de Daniela Aránguiz. “Salimos un mes, dos meses. Me quedo con lo bonito, él es un hombre muy simpático, muy encantador, es buena talla”, recordó en Podemos Hablar.

Jorge Valdivia “ghosteó” a Coni Capelli por Daniela Aránguiz

Finalmente, tras unos meses de romance, la bailarina reafirmó que fue el propio jugador que no quiso seguir hablando con ella, todo esto cuando había sido invitada a un matrimonio por parte de Jorge Valdivia.

“Me dejó plantada. Me dijo que fuéramos a un matrimonio y yo me conseguí un vestido con un diseñador precioso. Me lo fui a probar, lo arrendé, me compré zapatos, cartera. Yo tenía el pasaje comprado. Nos íbamos un viernes, y esto fue un lunes, de repente pasó el martes, le escribo y no me contesta. Miércoles y no me contesta. Jueves, no me contesta. No me habló más“, recordó Coni Capelli.

“Me quedé con el vestido, tamaña vergüenza. Supe por Instagram que había ido con su mujer, con la Daniela“, cerró.

Síguenos en