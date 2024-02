“Me va a dar un ataque de pánico”: Pedro Pascal dio la sorpresa y se llevó el premio SAG a Mejor Actor

Pedro Pascal sigue consagrándose como uno de los mejores actores en Hollywood. Ahora, en la premiación del Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG), sorprendió a todos y se quedó con la estatuilla a Mejor Actor por su rol en la serie The Last of Us.

Sobrepasando a figuras de la talla de Kieran Culkin, Brian Cox, Matthew Macfadyen (Succession) y Billy Crudup (The Morning Show), el chileno se adjudicó el galardón que lo dejó completamente impactado por la noticia.

El emotivo discurso de Pedro Pascal en los SAG

Al ser mencionado su nombre, Pascal se acercó visiblemente sorprendido y emocionado al escenario para hilvanar algunas palabras y agradecer a sus colegas por el reconocimiento.

“Esto está mal por muchas razones… Estoy un poco borracho“, partió su discurso el actor chileno para luego agregar “pensé que podría emborracharme… Estoy haciendo el ridículo, pero… ¡Muchas gracias!“.

Tras controlarse un poco por la emoción que lo invadía, Pedro Pascal agradeció el galardón y se quebró al mencionar a sus compañeros de trabajo en HBO.

“He estado en el sindicato desde 1999, así que es un maldito honor increíble. A todos los nominados, que no recuerdo ninguno de sus nombres en este momento”, agregó antes de cerrar con un “me va a dar un ataque de pánico, así que me voy“.

Mira a Pedro Pascal ganar el SAG a Mejor Actor

PEDRO PASCAL MEJOR ACTOR DE DRAMA Le sacó el premio a Kieran Culkin y lo primero que dice Pedrito es “Esto está mal por un montón de razones, y estoy un poco ebrio”. Está re emocionado, lo amo.#SAGAwards pic.twitter.com/5VYPHbCBWg — Baini 📷🧣 (@Lbaini) February 25, 2024

