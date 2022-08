A 6 años: El mea culpa de Botota Fox tras revelar orientación sexual de Andrés Caniulef sin su consentimiento

Corría el año 2016 y los programas de farándula todavía ocupaban la franja del mediodía en la mayoría de los canales de la televisión abierta.

Aunque entregaron momentos memorables que son recordados año tras año en redes sociales, también, acogieron escenas que, a día de hoy, no tendrían cabida.

Y es precisamente, a propósito de esto último, que Botota Fox hizo un mea culpa a 6 años del incómodo episodio que protagonizó en el extinto programa SQP junto con el periodista Andrés Caniulef.

“Por supuesto que hago un mea culpa, por no haber estado informada de que nunca lo había dicho en la televisión, pero eso fue”, sostuvo la transformista, haciendo referencia al momento en que reveló la orientación sexual de Caniulef en pantalla y sin tener su consentimiento.

“Faltó más comunicación, más códigos, no había códigos conmigo, por eso hago mi mea culpa”, agregó en una entrevista concedida a Publimetro.

De acuerdo con Botota, no hubo una mala intención detrás, pues asegura que fue “súper de ingenuo“. “No me recuerdo muy bien lo que dijo él. Dijo como yo soy esto y esto otro, y de repente en un segundo le dije y ¿eres gay?. Pero lo hice para que fuera como de risa (…) Yo no sabía que nunca lo había expuesto en la televisión ni nada“, indicó.

“Lo más difícil que he vivido”

El mea culpa de la transformista ocurre apenas unas horas después de que Andrés Caniulef se refirió al tema en un espacio de conversación en redes sociales.

En el programa, el periodista aseguró que “lo más difícil que me ha tocado enfrentar en la vida y en la tele tienen que ver con ese momento, que, además fue completamente expuesto”.

El también panelista lamentó no haber tenido una conversación con sus padres para decirles y explicarles sobre su orientación sexual. Pues, indicó que, debido al episodio, ellos se quedaron con una idea tergiversada de la realidad.

“Me hubiese encantado no pararme en una esquina y gritarlo, sino que poder vivirlo de manera abierta y creo que eso también habría hecho que las cosas fueran más fáciles y más fluidas”, confesó en entrevista con el sitio TiempoX.