(CNN) – La actriz Megan Fox dijo que su hijo de 8 años ha sido intimidado en línea por personas que no están de acuerdo con sus elecciones de vestimenta.

Fox, quien protagoniza la nueva película Till Death, dijo en una entrevista reciente que su hijo mayor, a quien comparte con su exmarido Brian Austin Green, ha sido criticado por “gente mala, horrible y cruel”.

“No quiero que tenga que leer esa basura porque ya la escucha de niños pequeños en su propia escuela que dicen ‘los niños no usan vestidos’“, cuestionó.

Fox ha hablado anteriormente sobre apoyar la creatividad de su hijo: “A veces, se viste solo y le gusta usar vestidos, a veces”.

Esta no es la primera vez de la que habla de este tema. En 2019, en entrevista en The Talk señaló que que “y lo envío a una escuela hippy realmente liberal, pero incluso aquí en California todavía hay niños pequeños que dicen: ‘los niños no usan vestidos’ o ‘los niños no usan rosa'”.

Green, el padre del niño, también ha hablado de ello anteriormente. “He escuchado de algunas personas que no están de acuerdo con que use vestidos”, sinceró el ex esposo de Fox, quien concluyó que “a ellos les digo: ‘no me importa'”.