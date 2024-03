Mejor intérprete en Viña 2024 aseguró que el certamen está por sobre estándares internacionales: “Nada que envidiar”

Enrique Ramil, ganador del titulo de Mejor Intérprete de la Competencia Internacional, asegura que el nivel del Festival de Viña 2024 es altísimo en comparación a otros productos internacionales.

El cantante de 39 años, quedó encantado con nuestro país, luego de que el público de la Quinta Vergara pidiera que se le entregara la Gaviota de Plata.

“Esa pedida de Gaviota no la voy a olvidar nunca, ese abrazo que me dio el monstruo desde el segundo uno va a ser inolvidable“, expresó a LUN.

“Muy por encima de Eurovisión”

Al ser consultado por el nivel del Festival de Viña del Mar en comparación a otras producciones internacionales, el mejor intérprete expresó que no existe comparación.

“El otro día me decían espero que el festival esté a la altura alguna vez de Eurovisión. Y yo me quedé pensando, y el Festival de Viña está muy por encima, sobre todo en calidad de trabajo, calidad humana. El equipo es maravilloso y el rigor con que se trabaja es una maravilla”, comentó Ramil al medio.

Asimismo, envió un mensaje para aquellos que no valoran el certamen: “Quien no lo valora es porque, sin ofender a nadie, no le ha dado por echar un vistazo a lo que hay afuera (…) No tiene nada que envidiar”.

