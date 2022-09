The Sopranos, Los Simpsons y Breaking Bad encabezan lista de las mejores series de TV, según Rolling Stone

La revista especializada en espectáculos Rolling Stone, dio a conocer las mejores series de televisión de todos los tiempos, actualizando el mismo listado publicado en 2016.

En esta ocasión, el citado medio convocó a un grupo de estrellas televisivas, creadores y críticos para curar una selecta lista que nuevamente es encabezada por The Sopranos, serie emitida entre 1999 y 2007.

“La creación de David Chase encabezó la lista nuevamente, porque todavía vivimos en el nuevo mundo de la televisión introducido por el jefe de la mafia Tony Soprano”, afirmó la revista.

En segundo lugar se encuentra Los Simpsons, la serie de animación estadounidense más longeva de la historia, que en el ránking de 2016 ocupó la sexta posición.

El listado es seguido por Breaking Bad, que se mantuvo en el tercer lugar. “Ninguna serie antes o después ha aprovechado mejor la capacidad del medio para seguir el viaje de un personaje durante un largo período de tiempo, al tiempo que crea el tipo de entregas individuales memorables que distinguen la televisión de las películas”, reseñó el citado medio.

Posteriormente, el top 10 es completado por las producciones The Wire (4), Fleabag (5), Seinfeld (6), Mad Men (7), Cheers (8), Atlanta (9) y The Mary Tyler Moore Show (10).

Otras producciones destacadas en la lista se encuentran Succession (11), Twin Peaks (16), Saturday Night Live (18), Star Trek (22), Game of Thrones (31), Better Call Saul (32) y The Office U.S. (34), entre otras.

Revisa el Top 20 acá: