Decenas de personas perdieron sus casas tras los aluviones registrados el fin de semana en la zona centro sur del país, específicamente en la comuna de San José de Maipo. Los sectores de San Alfonso y El Melocotón quedaron inundados por el barro, y hasta el día de hoy, las familias luchan por recuperar parte de sus pertenencias.

A este situación se refirió la modelo argentina en Chile, Melina Noto, quien se encontraba en dicha comuna al momento de la emergencia en compañía del deportista Pangal Andrade, quien se especula podría ser su pareja.

Andrade, tal como relató en su cuenta de Instagram, sufrió la pérdida del hotel familiar que había sido inaugurado hace algunos días. Actualmente continúa gestionando ayuda para los damnificados, acudiendo también a la remoción de escombros en las viviendas. Una tarea a la que se ha sumado Melina.

En conversación con el programa Zona de Estrellas, Melina contó que en las horas previas a los aluviones, “fui a hacer un trekking en la mañana y reportando así ‘qué divina la lluvia, se necesitaba’, qué se yo. Llego a la casa y de repente, de un minuto a otro, empieza a llover torrencialmente, pero de una manera que no se esperaba y empieza a caer granizo”.

“Cuando empieza a caer granizo, vamos a ver cómo está todo y vemos que empieza a caer un aluvión del cerro de enfrente. Ahí ya empiezan a llamar que a una de las casas estaba entrando agua, que alguien vaya a ayudar. Empiezan a ayudar en esa casa, después vamos a dar una vuelta al pueblo, no había pasado nada. Y en una cuestión de diez minutos la gente se estaba subiendo al techo“, dijo la modelo.

En cuanto a las labores en la zona, Melina indicó que actualmente están tratando de conseguir retroexacavadoras. “Ahora recién pudimos terminar de sacar todo el barro que había dentro del hotel, pero sin embargo la puerta está tapada de dos metros, entonces todo se va a movilizar hacia adentro“, explicó.

“No hemos recibido mucha ayuda más que militares pasando, entregando agua y un par de cosas, pero la ayuda fue más de la gente, vecinos, gente que no había perdido su casa está ayudando al resto. Y son tantas las pérdidas que no nos dan las manos para ir a todos lados”, contó.

Al mismo tiempo, la modelo apuntó al trabajo en el despeje de los caminos, ya que aseguró que “terminó siendo mucho peor porque las mismas máquinas tiraron unos dos metros más de tierra adentro de todas las casas que estaban apunto de derrumbarse. Muchas se terminaron de derrumbar debido a esto”.