“¡Es hoy, es hoy!”: La ola de memes que dejó el anuncio de Anita Alvarado sobre su respuesta a Daniela Aránguiz

Este fin de semana se ha desarrollado un fuerte conflicto entre Anita Alvarado y Daniela Aránguiz, el que ha escalado rápidamente en redes sociales, especialmente luego de que la “Geisha” anunciara que este domingo a las 19:00 horas le daría su respuesta a la influencer, prometiéndole que “va a llorar”.

Pero, ¿cuál es el origen de esta fuerte discusión? El pasado viernes en el programa de Chilevisión, Podemos Hablar, Alvarado fue consultada por su opinión sobre la polémica relación de Aránguiz y Jorge Valdivia, luego de que se confirmara su separación tras los reiterados rumores de infidelidad del “Mago”.

Ante esto, la invitada a PH contestó que: “¿Cuándo se le va a acabar la dignidad? Cuando se acabe el dinero, no hay otra forma”.

Esta conversación no pasó desapercibida y la ex chica Mekano no tardó en dar una respuesta bastante dura, haciendo referencia al pasado de la “Geisha”.

Pero todo tendrá su desenlace esta tarde mediante un live de Instagram, según anunció Anita Alvarado, donde hará su contra respuesta, destapando un “secreto guardado hace años”.

Toda esta situación ha generado expectación y miles de reacciones en los usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en lanzar una ola de memes por la advertencia de Anita Alvarado y las polémicas frases de Daniela Aránguiz. A continuación te dejamos una selección para la espera.

