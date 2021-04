La cantante nacional Camila Gallardo fue criticada por su participación en la fiesta Bresh en la previa de los Latin American Music Awards (Latin AMAs), sobre todo porque ya había sido sorprendida a fines de enero en una fiesta en plena pandemia en Las Condes.

Los twitteros repletaron la red de memes en alusión a las fotos donde se ve a la cantante bailando sin ningún tipo de resguardo sanitario (sin distancia física ni mascarilla) en medio de los contagios locales.

Estas son algunas de los memes que dejó la controversial noche en Miami en la red del pajarito:

Camila Gallardo por segunda vez: No es una fiesta es una reunión privada 🎶🎶 pic.twitter.com/w1K7Xjm1bL

Yo estaba con mascarilla así que no me webeen.

Camila Gallardo no. pic.twitter.com/QD7Z5uUMqn

— Enrrique Paris ❁ (@EnriqueParis2) April 13, 2021