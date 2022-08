Los memes que dejó la comentada eliminación de querida participante en El Discípulo del Chef

Este domingo se vivió un infartante capítulo de eliminación en El Discípulo del Chef, donde una querida participante abandonó las cocinas.

Recordemos que había tres nominados para el episodio: Ignacio Román y Max Cabezón, ambos del equipo verde, además de Víctor Zafrada Díaz, del azul.

De esa forma, el equipo rojo estaba invicto, sin embargo, eso no duró mucho.

Yann Yvin, el reconocido chef francés, llegó hasta las cocinas para presentar el desafío de la noche: Recrear el menú que degustaron los invitados al recordado matrimonio de Marcelo “Chino” Ríos y Giuliana Sotela.

Tras probar los platos, el juez determinó que el equipo verde ganó la inmunidad, debiéndose enfrentar los equipos azul y rojo en la competencia de eliminación.

Luego de una prueba con sabor a la cocina chilena, el chef francés eligió al equipo rojo como el perdedor, por lo que Sergi Arola debió enfrentar “La decisión del chef”, ya que no tenía ningún nominado.

“Posiblemente nos hemos confiado”, indicó el español, nominando a Rocío Marengo y Jaqueline Pardo.

“Jacque me aporta muchísimo sabor, pero Rocío me trae de vuelta, me pone de buen humor, me centra y tengo que decidir lo que más le conviene al equipo. Por eso, con muchísimo pesar me despido hoy de Jacque”, señaló.

“Los voy a extrañar. Quedo muy contenta, muy agradecida. Estoy tranquila, se fue la que tenía que irse”, expresó la madre de Arturo Vidal para despedirse de las cocinas.

El capítulo dejó una serie de memes y reacciones tanto por el desempeño de los discípulos como por la decisión del chef Sergi Arola.

Revisa los mejores memes a continuación:

