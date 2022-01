La espera por fin terminó. Los fans de Shingeki no Kyojin dieron por inaugurados los domingos de titanes, luego que ayer se estrenara la segunda parte de la cuarta temporada y final del anime.

Fue tanta la emoción por volver a ver a Eren Jaeger, Mikasa, Armin, Jean, Connie, Levi y tantos más, que incluso los servidores de Crunchyroll se cayeron y dejaron de funcionar por un tiempo.

Pero no hay nada que un fanático de Attack on Titan no pueda hacer y tras esperar por meses, este domingo comenzaron a despedirse de la serie japonesa, a nueve años de su estreno.

El final del popular anime de Hajime Isayama pretende revelar el origen de los titanes y el desenlace del plan de Eren, por lo que la expectación de los seguidores de la trama se dejó ver en redes sociales.

Los usuarios celebraron el regreso a la pantalla, sin embargo, quienes leyeron el manga dejaron en claro que no están tan entusiasmados como quienes no lo leyeron. ¿Por qué será?

Desde antes que empezara, Twitter se llenó de memes al respecto, tanto criticando la caída de Crunchyroll como por la expectación que genera la parte final del anime.

Mira acá los mejores memes:

PD: Como somos buenos, esta nota va sin spoilers.

Listurrih para defender a Eren mañana pero también para estar de acuerdo en todo lo que Armin y Levi digan #ShingekiNoKyojin#AttackonTitanFinalSeason pic.twitter.com/5eTiVbizFO — ªnna (@huhanx) January 9, 2022

Por fin DOMINGO SHINGEKI / Tener que esperar una semana para el próximo episodio#ShingekiNoKyojin pic.twitter.com/wTKqXtzS0R — ñ (@tranquizz) January 9, 2022

*Empieza la última temporada de #ShingekiNoKyojin* – Yo con mi familia. pic.twitter.com/RSW17LH2RN — Papi Sergito (@PapiSergito) January 9, 2022

"Un ending no te puede hacer llorar tanto"

El ending final de snk:#ShingekiNoKyojin #AttackonTitanFinalSeason pic.twitter.com/MhcyqsTUEs — CHAMA (@Kalu_atencio) January 9, 2022

Los servidores de Crunchyroll no pudieron con el retumbar. #ShingekiNoKyojin pic.twitter.com/JAOhTFEGSC — Steve del Cuerpo de Investigación (@OPSteve_96) January 9, 2022

Te compras #Crunchyroll para ver el capítulo nuevo de #ShingekiNoKyojin. Se cae Crunchyroll pic.twitter.com/QewNNd27Rb — Robertocles (@roberthion) January 9, 2022

Crunchyroll cada vez que #ShingekiNoKyojin estrena capitulo o temporada: pic.twitter.com/9q2lAEgB2R — FuroNeru (@FuroNeruSan) January 9, 2022