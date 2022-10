“¡Quiero venganza!”: La lluvia de memes que dejó el final de temporada de House of the Dragon

Sin duda alguna que la protagonista el último capítulo de House of the Dragon fue la princesa (reina) Rhaenyra Targaryen. Pero esto no fue solo por el rol monárquico que tuvo que asumir tras la muerte de su padre, el rey Viserys, sino que además por los duros golpes emocionales que recibió en poco tiempo y que promete afrontar con grandeza.

Atención, si no viste el episodio titulado La reina negra (1×10), esta nota contiene spoilers que pueden arruinarte una gran sorpresa. Pero si ya estás al día con la serie spin-off de Game of Thrones, entonces continúa leyendo para finalmente deleitarte con los mejores memes.

Regresando al tema del capítulo, pudimos ser testigos de cómo Rhaenyra, en un par de días, debió vivir los siguientes impactantes sucesos en su vida: La muerte de su padre; el ascenso al trono de su hermano Aegon y, por tanto, el robo de su título como heredera legítima; el fallecimiento de su hija recién nacida y el trágico deceso de Lucerys Velaryon, su hijo, a manos del dragón de su hermanastro Aemond.

Una serie de acontecimientos que sacudieron a Dragonstone y que prometen ser el punto de inflexión para desatar la ya prometida Danza de Dragones, donde los estandartes negros y verdes, representados por Rhaenyra y Alicent Hightower, respectivamente, se enfrentarán por el Trono de Hierro.

Tal vez quienes ya han leído los libros de la ficción saben qué ocurrirá en las próximas temporadas de la serie. Pero lo cierto es que hay que esperar hasta 2024 para volver a ver a estos increíbles personajes en pantalla.

Mientras recién comienza la larga espera, te dejamos los mejores memes que dejó el último capítulo:

O sea que la guerra comenzó porque Vhagar ya toda viejita ni escucha bien. Aemond:”I want his Eye” Vhagar: “You want him to Die?” Ok mijo#HouseoftheDragon #HouseOfTheDragonEp10 pic.twitter.com/K2BKiMfVTk — Lety Arr ☂ (@letylectric) October 24, 2022

Reina Rhaenyra Targaryen, primera con el nombre, reina de los Ándalos y los Rhoynar y los primeros hombres, señora de los Siete Reinos y protectora del reino.#HouseTargaryen #houseofthedragon #HouseOfTheDragonEp10 hotd pic.twitter.com/fZufTSLbQd — poppy (@peonyblssm) October 24, 2022

Yo, después de terminar el episodio y saber que voy a tener que esperar dos años para la segunda temporada.#HouseoftheDragon#HOTDFinale pic.twitter.com/uyWEbnVBVk — Youssef, el último Targaryen. (@Youssef_Alopez) October 24, 2022

Otto: Your sons would be squires and cupbearers Daemon:#HouseOfTheDragon pic.twitter.com/Lp8tTnu7NA — HOUSE TARGARYEN 🛐 (@this_damaris) October 24, 2022

Yo contándole a mi mamá que Rhaenyra se entero que su padre había muerto, que le usurparon el trono, luego que su hija murió en el parto y finalmente que asesinaron a su hijo lucerys en un mismo episodio.

Mi mamá:#HouseoftheDragon#HOTDFinale pic.twitter.com/iyDKKDM993 — Youssef, el último Targaryen. (@Youssef_Alopez) October 24, 2022

No me importa si Vhagar no escucho Aemond, el empezó a asustar a Luke. ASÍ QUE QUIERO VENGANZA #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/7BpOf4J1H8 — 🐺 (@mothrfdragns) October 24, 2022

Viserys desde el cielo viendo que ya se chingó cualquier esperanza de paz tras la muerte de Luke y en la segunda temporada danzarán los dragones #HouseoftheDragon #HOTDFinale pic.twitter.com/uQevNTm5h4 — Conswift Targaryen 🔥 (@Conswift12) October 24, 2022