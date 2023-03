“¡Es tan divino!” Pedro Pascal desata ola de suspiros y divertidos memes en su paso por los Oscar 2023

Este domingo se llevó a cabo una nueva edición de los Premios Oscar, donde las mayores celebridades del mundo desfilaron por la alfombra roja y cuya gran ganadora fue la cinta Everything Everywhere All At Once.

Además de la de Mejor Película, la obra dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert se llevó otras 7 estatuillas: Mejor Dirección, Mejor Actriz, Montaje, Guion Original, Actor Secundario y Actriz Secundaria.

Pero, además de los filmes en competencia, hubo otras estrellas de la industria que deslumbraron en la ceremonia pese a no contar con nominaciones: Tal fue el caso de Pedro Pascal, quien caminó por la extensa tela y se transformó en una de las figuras más comentadas de la noche.

Acompañado por su hermana, la productora Javiera Balmaceda, el chileno también fue escogido para ser uno de los presentadores en la ceremonia, siendo otro importante hito para su explosiva carrera.

Es justamente esto lo que los usuarios en redes sociales celebraron como si se tratara de la selección de fútbol en un Mundial. ¿Memes? Te mostramos los mejores a continuación:

PEDRO PASCAL, el hombre que nos mira y nos desnuda 😳 #Oscarspic.twitter.com/KEro0anTuM — Carla ❁ (@shannonlada) March 13, 2023

Damas y caballeros, Pedro Pascal siendo perfectopic.twitter.com/CxIMFEz1pR — moon ᴴ (@lwtestyles) March 13, 2023

Pedro Pascal presentando con Elizabeth Olsen… Mi mente, mi voz y mi cuerpo : #Oscars pic.twitter.com/LIS8V9VHZ1 — Mauricio del villar (@delvillarmauro) March 13, 2023

PEDRO PASCAL MI PASILLO MI PASILLO pic.twitter.com/kj3SR65REq — Ladyship Gabriela (@Gabrielamatica) March 13, 2023

Salma Hayek corriendo a hacerse una foto con Pedro Pascal en la alfombra de los #Oscars me representa ✨ pic.twitter.com/0tsFMgiZMi — Pedro J. García (@fuertecito) March 12, 2023

Comparte este Pedro Pascal de la suerte para que te vaya bien toda la semana. #Oscars pic.twitter.com/z5WRe4myc0 — Irene Adler, LaMujer (@IreneAdler_lm) March 13, 2023

Yo tratando de entender cómo Pedro Pascal está en los Oscars y en The Last of Us al mismo tiempo: #Oscar pic.twitter.com/yYZlC7jvib — Barrios (@Barriosrro) March 13, 2023

Sólo Pedro Pascal puede presentar la gala de los #Oscars y ser también Joel en #TheLastOfUs en el mismo día. pic.twitter.com/sPLG0cYHiK — Un DCinefilo (@UnDCinefilo) March 12, 2023

Yo cuando Pedro Pascal apareció en los Oscar: pic.twitter.com/ztgSbLkM8x — Claudia's house 🌻 (@claudialoveshl) March 13, 2023