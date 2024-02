Entre críticas y aplausos: Los mejores memes que dejó la primera noche de Viña 2024

Este domingo 25 de febrero comenzó el Festival de Viña del Mar 2024 con las presentaciones de Alejandro Sanz, Alison Mandel y Manuel Turizo. Y como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron con memes y divertidos comentarios.

El primero en pisar el escenario de la Quinta Vergara fue Sanz, quien se llevó las dos gaviotas tras cautivar al público con un repertorio lleno de clásicos.

Sin embargo, los usuarios notaron algunos problemas en la voz del cantante español y realizaron duras ásperos cometarios por la conducción.

Alison Mandel y referencias a Pedro Ruminot

Alison Mandel abrió la participación de comediantes en Viña 2024, con una rutina llena de referencias a su vida personal y su relación con el humorista Pedro Ruminot, con quien está casado y tienen un hijo en común.

“Yo me enamoré porque tiene algo que no tienen todos los hombres… el Pedro es flaite, y no hay nada que me guste en un h… es que sea flaite”, fue uno de los chistes más celebrados en redes sociales.

Ruminot, quien se encontraba en el público, fue enfocado en varias oportunidades por las cámaras y observaba con admiración a su esposa.

Manuel Turizo sacó suspiros con su debut en Viña

Sencillez, talento y belleza fueron parte de los calificativos destacados por los usuarios durante el debut de Manuel Turizo.

El cantante de 23 años sacó suspiros del público en sus casas, quienes dejaron comentarios como “canta tan bonito”, “denle todas las gaviotas a ese papasote” y “humilde el hombre”, entre otros.

Revisa los mejores memes de la primera noche:

a alejandro sanz se le quedó la voz en la casa #Vina2024 pic.twitter.com/nW3Rs0MwN0 — felipin (@selslilboy) February 26, 2024

Y si, el audio se escucha como el hoyo y Alejandro Sanz también #Vina2024 pic.twitter.com/KSgFDlUGja — Gerson Espinoza (@lvcky_onne) February 26, 2024

Se escucha más a las coritas que a Sanz#Viña2024 pic.twitter.com/aaLN2j850b — Ojo a la Tele #Viña2024 (@OjoalaTele) February 26, 2024

Alguien del público que le tire un propóleo a Alejandro Sanz!!! #viña2024 pic.twitter.com/qyWl5SoAQc — るいす ✨ (@Luchorizo) February 26, 2024

Me dieron ganas de hacer Aseo escuchándo a Sanz #Vina2024 pic.twitter.com/RZ637cb39n — Ⓜ️aca (@MacaVF7) February 26, 2024

Lo que enamoró a Alison de Pedro Ruminot #Vina2024 pic.twitter.com/LREigZBI2S — Sebaztian 🥝🦂🇨🇱 🦅 (@sebazt1) February 26, 2024

GRACIAS ALISON POR HACER ENOJAR A LOS HOMBRES

te amamos reina 🫦💕#Vina2024 pic.twitter.com/EonfVshzyO — limon (@jeongkoq) February 26, 2024

alison realmente vino y dijo: hoy voy a irme siendo la amiga más íntima de las chicas

y lo logró #Vina2024 pic.twitter.com/oRybLTXlKA — sami ᥫ᭡ (@iminelastkiss) February 26, 2024

q lindo cuando la alison dijo “esta es por mi y por todas mis compañeras” #Vina2024 pic.twitter.com/2gpNingua6 — catiti (@hobininiprfct) February 26, 2024

Aquí tratando de dormir con Manuel Turizo sonando de fondo… oye que canta bonito 🥹 #Viña2024 pic.twitter.com/vbXdIYUN0g — Romy 🌻 (@RomySaav) February 26, 2024

Verdad que Manuel Turizo es jurado, toda la semana viéndolo #Viña2024 pic.twitter.com/4v5JJNZRNU — van🌼 (@vanjijoju) February 26, 2024

La verdad lo mejor de la noche Manuel turizo canta bien, me sabia sus canciones y humilde el hombre…debió salir primero #Viña2024 pic.twitter.com/tG10OhAez8 — Pao (@profmatpao) February 26, 2024

