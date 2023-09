“Extensiones al 3331”: La avalancha de memes tras el reingreso de 5 jugadores a Gran Hermano

Este miércoles se vivió el esperado reingreso de cinco eliminados de Gran Hermano Chile, que desató una ola de reacciones al interior de la casa y en redes sociales.

En concreto, los jugadores que volvieron al reality show fueron Francisca Maira, Estefanía Galeota, Alessia Traverso, Skarleth Labra y Sebastián Ramírez.

En el caso de Francisca, llegó con el ímpetu que la caracteriza y agradeció los votos de Raimundo Cerda y Federico Farrell, quienes junto a Ignacia Michelson fueron los que permitieron que la joven reingresara al programa.

Otro momento clave de la noche fue la entrada de Sebastián, quien fiel a su estilo saludó a cada uno de sus compañeros y vivió un tenso reencuentro con Constanza Capelli.

Memes y reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron a la llegada de los ganadores del repechaje, destacando distintos momentos del capítulo.

Uno de los puntos que resaltaron los usuarios fue la actual situación amorosa de Skarleth y Alessia, ya que ambas volvieron a la competencia totalmente solteras.

Otro aspecto que destacaron fueron los cambios de look de ambas jugadoras. Por un lado, la joven de 18 años contó que se sometió a una lipoescultura, mientras que la ex participante de The Voice Chile se puso extensiones y aclaró el tono de su cabello.

Revisa acá algunas reacciones:

La Alessia salió y fue a la peluquería, terminó con su novio, la retó su familia y volvió #GranHermanoCHV#GranHermanoChile#TheLulosShow — Naaati (@naatiblack) September 28, 2023

El festival de las extensiones de pelo en el reingreso de #GranHermanoCHV 😂 — Cesar Muñoz (@CexarAntonio) September 28, 2023

