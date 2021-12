Este domingo, se llevó a cabo el balotaje en Chile, en que se enfrentaron Gabriel Boric y José Antonio Kast. El proceso electoral concluyó con una amplia diferencia entre ambos, dejando al candidato de Apruebo Dignidad como el flamante ganador de la jornada.

“Somos unidad. Somos esperanza. Somos más cuando estamos juntos. Seguimos”, fue lo que escribió el actual diputado tras darse a conocer los porcentajes a nivel nacional. Cabe señalar que Boric obtuvo el 55,87% de los votos, mientras que Kast alcanzó el 44,13% de estos.

Rápidamente, los adherentes del nuevo presidente electo salieron a las calles a celebrar. Se registraron masivos festejos en diferentes puntos del país. Por su parte, los internautas no se quedaron en silencio y se manifestaron a través de las redes sociales, generando, una vez más, creativos memes en relación a lo que se vivió en esta jornada.

Algunos de los temas que salieron a colación en los tuits, fue la alianza del ganador de las elecciones con el Partido Comunista. Asimismo, volvieron a aparecer algunas burlas que surgieron durante el período de campaña, como por ejemplo, “las cifras” de Gabriel, o también, la reciente intervención de los adherentes del republicano en Plaza Italia.

Otro aspecto que los usuarios de Twitter no dejaron pasar fue que la ex Subsecretaria de Salud Paula Daza dejó de lado su trabajo en el gobierno para poder sumarse a la campaña de JAK y al no haber ganado este último, se ha quedado sin trabajo.

Mira a continuación los mejores memes de la jornada

DAMAS Y CABALLEROS

SU GANADOR Y NUEVOOOOOOOOOOOOOO

CAMPEÓN DEL MEJOR PAIS DE CHILE

🌳EL ARBOLITO🌳

GABRIEL

BORIC

FONT#ELECCIONESCHILE2021 pic.twitter.com/LgZjpGjhJB — EL TIM 🌳 (@TIMWrestling) December 19, 2021

Por razones legales esto solo es un meme#EleccionesChile2021 pic.twitter.com/BUtbBUuK20 — POLILLA NAVIDEÑA 🌳!!!! (@MothChipper) December 19, 2021

Siempre lo he pensado… lo mejor de las elecciones son los memes #EleccionesChile2021 pic.twitter.com/UapcIixa8l — Claudio🎶🎵🎵 (@CLAUDIO_MEZZA) December 19, 2021

la soa paula daza podrá dormir unos 5 meses x lo menos ajjajajjajajjaja pic.twitter.com/jD4Dcf1JY7 — la verdadera chimu🌳🌳 (@MalditaIncecta) December 19, 2021

🚨| Paula Daza ahora trabajará con un disfraz de Doctor Simi pic.twitter.com/pwtE3VOzUj — cota + sofi (@chupaloIi) December 19, 2021