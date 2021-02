(CNN) – Los vendajes estuvieron de vuelta, pero esta vez no en la cara de The Weeknd.

El cantante ganador de un Grammy subió al escenario para la actuación de medio tiempo del Pepsi Super Bowl LV con mucha pirotecnia, luces y hombres vestidos como él, de negro con chaquetas rojas y rostros vendados.

The Weeknd interpretó una mezcla de sus éxitos, incluidos Can’t Feel My Face, Earned It y su más reciente hit, Blinding Lights.

El colorido decorado en las gradas del estadio, que se asemejaba a Las Vegas, fue el telón de fondo para el artista principal y su enorme coro e instrumentistas.

Hacia el final del espectáculo, The Weeknd se trasladó al campo de juego con un ejército de bailarines con la cara vendada en un aparente guiño a las apariciones recientes en las que su rostro estaba envuelto en vendajes, a veces luciendo magullado y ensangrentado.

Antes del evento, The Weeknd explicó que no habría invitados sorpresa y que sólo los miembros de su producción se unieron a él durante la presentación debido a los protocolos COVID-19.

“He estado leyendo muchos rumores”, dijo el jueves a NFL Network. “No había espacio para encajar en la narrativa y la historia que estaba contando en la actuación. Así que no hay invitados especiales, no”.

Según reportes, The Weeknd gastó US$ 7 millones de su propio dinero en el espectáculo del medio tiempo.

El músico le explicó a Variety de qué se trataban esos vendajes: “la importancia de todo el vendaje en la cabeza es reflejar la cultura absurda de las celebridades de Hollywood y la gente que se manipula a sí misma por razones superficiales para complacer y ser validada“.

El show provocó diversas reacciones. Mientras para algunos, The Weeknd sigue siendo un ídolo indiscutido, otros le criticaron que su performance no estuvo a la altura.

J Lo, Shakira and Beyonce watching Weeknd halftime show like pic.twitter.com/dTTMvsrArD — Josiah Johnson (@KingJosiah54) February 8, 2021

Yo defendiendo la presentación de #theweeknd en el #superbowl apesar de que si me dejo bien decepcionada: pic.twitter.com/GZ1YCLklxd — Adriiiiiii (@adrianatovroj) February 8, 2021

ABELITO ES UN CAPO REY DIOS LO AMO Y ADMIRO UN MONTÓN ME EMOCIONÉ AL ESCUCHAR Y VER LA MAYORÍA DE CANCIONES QUE ESTÁN EN MI TOP LUEGO SALIO BL YO MORI QUE NIVELAZO SOS GRANDE 😻♥️

#TheWeeknd #SuperBowl pic.twitter.com/xfyqMkl5Sd — ᴮᴱ Hᴏᴘᴇᴍᴇ ♡ (@dni_9) February 8, 2021

Sí, no fue la mejor presentación de toda la historia en el #SuperBowl pero en lo personal, me gustó. Él solito se echó todo el medio tiempo y no necesitó gran producción para proyectar presencia en el escenario. 👌💖🎶 #TheWeeknd pic.twitter.com/p4mWPRDWgh — Nancy DR (@NancyDWay) February 8, 2021

Bonito homenaje de #TheWeeknd a los Palmeras y su mítica presentación en la final de la Sudamericana 2019. pic.twitter.com/Xp8TYT2AGx — Pepe Del Bosque (@PepedelBosque) February 8, 2021