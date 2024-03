El descargo de Memo Bunke por mala experiencia médica: “Nos pasen a llevar porque no tenemos lucas”

Memo Bunke protagonizó con su esposa un viral reclamo a través de sus redes sociales donde, lejos de contar algo gracioso, dio a conocer una incómoda situación que vivieron tras acudir a un centro médico.

De acuerdo al relato del humorista, en el lugar los atendieron “pésimo”. Incluso, fue tanta la molestia que decidieron grabar los videos en que cuentan la impotencia que sintieron tras acudir por el problema de salud.

¿Qué le pasó a Memo Bunke?

“Con mi señora fuimos recién a un centro médico y la verdad es que había como treinta personas para sacar un bono con dos cajeros”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

Sin embargo, esa no fue la peor parte, puesto que el reclamo continuó: “La doctora nos atendió como si nosotros hubiéramos ido gratis. O sea, me atienden mejor cuando voy al Hospital Barros Luco, donde sé que tengo que esperar, pero me atiende mejor el médico”.

“Parece que mientras uno paga, y parece que como uno paga menos, tiene que soportar. Dejamos un reclamo. Es súper fome de repente tener que ir a un lugar cuando uno está enfermo, y parece que sale más enfermo. Súper complicada esta cuestión de la salud en Chile, pero bueno, tenemos que aceptarlo nomás, no nos queda otra”, dijo resignado.

¿Qué dijo su esposa?

“Tienes que tener este tipo de tratos (…) No atendió lo que yo le estaba diciendo, no atendió mis requerimientos, no me dejó darle mi sintomatología“, indicó la esposa de Memo Bunke.

“No podemos permitir que nos pasen a llevar sólo porque no tenemos lucas para poder pagar una clínica, no puede seguir siendo la salud así. Sales más enfermo, porque sales enojado (…) Sigo igual y sigo esperando más tiempo, con toda la sintomatología que tengo, con todo lo mal que me siento”, cerró.

