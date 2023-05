Memo Bunke sufrió intento de portonazo afuera de su casa en La Cisterna: “Nos agarramos a garabato limpio”

El comediante Memo Bunke preocupó a sus seguidores tras revelar que sufrió un intento de portonazo en su domicilio, ubicado en la comuna de La Cisterna.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el humorista indicó que el hecho ocurrió durante la noche de este lunes afuera de su casa. “Dos cabros, porque me imagino que eran menores de 18 años, andaban con pistola y querían quitarme el auto“, señaló.

“Yo en el momento no pensé nada más que en no y me enfrenté a ellos, nos agarramos a garabato limpio. Al final parece que la pistola no era de verdad, porque o sino me hubieran pegado un tunazo”, relató.

En ese sentido, Bunke denunció una falta de seguridad en la comuna por un posible déficit de personal policial. “Así están las cosas en La Cisterna. Cuando fui a poner la denuncia a Carabineros me dijeron ‘es que tenemos tan pocos carros acá’, creo que tienen uno solo”, indicó.

“Por si el alcalde de La Cisterna, don Joel Olmos, ve este video. Hay que poner un poco más de atención a eso (…) Amigos, cuídense muchísimo. Un abrazo”, cerró en el registro.

En conversación con programa de farándula Sígueme y te sigo de TV+, el comediante contó más detalles de lo ocurrido. “Uno queda un poco nervioso, tiritón. Me costó mucho dormir anoche, me dolía mucho el cuerpo porque, supongo, que la adrenalina que uno siente no la vive en el momento, sino que después”, dijo.

“Yo estaba sacando mi auto para ir a comprar. De hecho, mi hija me iba a acompañar con mi nieto. Fui solo, saqué el auto, y venían cuatro cabros. Les pegué la mirada mientras cerraba el portón de la casa. Y, cuando me meto al auto a sentarme, me apuntan con un arma”, agregó.

Respecto al encuentro con los delincuentes, reconoció que “no se me pasó ni por la mente entregar el auto. Me les tiré encima. Les decía ‘¡Dispárame hue…!’ y me les tiraba encima y se echaban para atrás. Ahí caché que el arma, a lo mejor no era de verdad, sino no estaría contándote lo que te estoy contando”.