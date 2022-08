“Ustedes saben cómo es la salud en Chile”: Memo Bunke realizará rifa para costear examen de $9 millones

El humorista nacional Memo Bunke debió acudir a sus redes sociales para pedir ayuda a todos sus seguidores: realizará una rifa para poder costear un delicado examen debido a su tratamiento de fibrosis pulmonar.

De acuerdo a lo que explicó en un video publicado en su cuenta de Instagram, después de someterse a “un montón de exámenes”, ahora debe hacerse una biopsia que tiene un costo aproximado de $9 millones, “los cuales no tengo”.

“Yo sé que mucha gente pensará ‘¿por qué no lo haces a través del hospital?'”, continuó y aclaró que está “inscrito y que me tienen que llamar”.

Tras eso, indicó que “eso puede ser esta semana, el mes o el año que viene… ustedes saben cómo es la salud en Chile”.

Con respecto a la rifa, el humorista dijo que la sortearán el 31 de agosto y que el número solo cuesta $1.000.

“En mis 40 años de vida artística he ayudado a mucha gente y hoy en día hay mucha gente que me ha ayudado también, pero necesito este último empujón, necesito que me ayuden a comprar el numerito. Uno solo, vale luquita nomás”, añadió.

Cabe recordar que fue a mediados de junio que el comediante dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, instancia en la que aprovechó de pedir apoyo a todos sus seguidores.