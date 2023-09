“No se lo das a cualquiera”: El especial mensaje de Skarleth a Jorge en Gran Hermano

“Quiero mandarles un saludo a todos, decirles que les mando mucha fuerza, mucho ánimo y mucho cariño”, partió diciendo la ex participante de Gran Hermano, Skarleth Labra, en un cariñoso mensaje a los cinco participantes que permanecen desde un inicio en el reality. Uno a uno fue expresando su cariño tras haber permanecido por meses en la casa de GH, sin embargo, una especial mención fue a Jorge, con quien mantenía un estrecho vínculo de amistad. “Extraño mucho jugar contigo, extraño sacarte los puntos negros, que me hagas reír”, expresó Skarleth, quien además agregó que “sobre todo agradezco de ti tu cariño tan genuino y tan real hacia mí que sé que no se lo das a cualquiera “. La ex integrante concluyó su mensaje diciendo “disfruten, les mando mucho amor a todos y chao Jorgito”.