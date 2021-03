Los seguidores de Anuel AA y Karol G quedaron sorprendidos ante el reciente suceso que los involucra. Y es que tras dos años de relación, los famosos artistas de reggaetón habrían decidido terminar con su compromiso y continuar en caminos separados.

Así lo publicó la Revista People, que conversó con un cercano a ambos que confirmó el quiebre. El medio no reveló la identidad del entrevistado, sin embargo en dicha oportunidad informó que ambos “ya no están juntos, no son pareja”, aunque seguirán trabajando y colaborando musicalmente.

Los rumores del quiebre comenzaron meses atrás. Pero con amorosas publicaciones en Instagram, los cantantes se encargaron de desmentirlo. Algo que no ha ocurrido en este caso.

Ambos mantienen las fotografías juntos, y las últimas datan del 14 de agosto del año pasado en el caso de Anuel AA y del 27 de noviembre de 2020 en el perfil de Karol G.

Pero recientemente, el artista habría hecho referencia al fin de su relación mediante una historia en esta red social. En ella escribió que “en la vida a veces se aprende más perdiendo”, junto a una foto del luchador Conor McGregor.

Sin dudas, la mayor intriga de los fans es qué pasará con el tatuaje que Anuel tiene en su espalda y que corresponde a una imagen de la pareja “besándose”.

De hecho, este tatuaje fue parte del video que ambos lanzaron en conjunto de la canción Secreto, y que causó controversia en su momento. Incluso cuestionaron qué tan real era esta escena, algo a lo que Anuel respondió con una publicación, asegurando que “en el video de SECRETO no hay actuación”.

