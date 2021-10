La semana pasada, y luego de 13 años, un tribunal estadounidense decretó que Britney Spears dejó de estar bajo la tutela de su padre, Jamie. Esto ocurrió en medio del movimiento #FreeBritney con el que sus fans pedían la liberación de la cantante de tal medida.

De acuerdo con la información entregada este miércoles 29 de septiembre por la revista estadounidense Variety, la jueza Brenda Penny dictaminó que desde ahora, “Jamie perderá la tutela de la artista de manera inmediata”.

Es importante recalcar que si bien el hombre ya había accedido a dejar de lado este rol, aquello no iba a ocurrir hasta una audiencia que estaba programada para enero de 2022.

Lee también: Emily Ratajkowski aseguró que Robin Thicke la acosó sexualmente durante grabación de conocido videoclip lanzado en 2013

A días de esta noticia, la artista publicó un mensaje en redes sociales como agradecimiento por todo el apoyo que le brindaron sus fans durante la extenuante lucha legal.

“Movimiento #FreeBritney. No tengo palabras. Por ustedes y su constante resistencia para liberarme de mi tutela“, comenzó diciendo Spears en la publicación que está acompañada por un video en que mira fijamente a la cámara.

Asimismo, sostuvo que “¡mi vida ahora va en esa dirección! Lloré anoche durante dos horas, porque mis fans son los mejores y lo sé“.

#FreeBritney movement … I have no words … because of you guys and your constant resilience in freeing me from my conservatorship … my life is now in that direction !!!!! I cried last night for two hours cause my fans are the best and I know it … pic.twitter.com/7OpsOKoHNc

— Britney Spears (@britneyspears) October 4, 2021