“Todavía no lo puedo creer. El año ha pasado volando, tan rápido que no parece que haya sido un año en absoluto”. De esa manera, Dorsey Ryan, ex esposo de Naya Rivera, recordó el primer aniversario de la muerte de la actriz en el lago Piru, California.

El suceso que le quitó la vida ocurrió en 2020 durante un paseo junto a su hijo Josey. Por razones que aún se desconocen, la artista sufrió un accidente que provocó que se ahogara en el lago tras salvar a su bebé y resguardarlo en el bote en que se trasladaban.

Luego del incidente, el menor de edad fue encontrado solo en la embarcación y a partir de ello se dio inicio a la búsqueda de Naya por más de seis días. Finalmente, su cuerpo fue encontrado en el agua y se le realizó una autopsia para conocer las causas de su muerte descritas anteriormente.

A un año del triste acontecimiento, Ryan Dorsey utilizó su cuenta de Instagram para referirse a esta pérdida.

Junto a una imagen del pequeño Josey, escribió una dedicatoria a Naya donde le relata que “nuestro hijo ha crecido mucho. Es un explorador tan curioso. Es dulce, muy divertido y su risa siempre ilumina la habitación. Es un alma intuitiva por decir lo menos. Conocerlo es amarlo, todos los que lo conocen siempre están sonriendo. Está bien. Es un niño tan fuerte y resistente“.

“Él te extraña, pero sabe que te volverá a ver, y la cuerda invisible es algo que nos ayudó durante esta transición en la constante evolución de tu tiempo con nosotros en la tierra, que fue injusta y por razones que nunca entenderemos, interrumpida”, añadió.

Por otro lado, la ex pareja de la actriz manifestó lo difícil que ha sido para él acostumbrase a su partida, ya que aún no consigue ver fotos donde ella aparece debido al dolor latente de su muerte. “Compartiré los recuerdos con la estrella más brillante del legado que dejaste en esta tierra, nuestro hermoso hijo”, sostuvo.

Finalmente, el actor indicó que Josey “se está criando bien, y tiene mucha familia y personas a su alrededor que lo aman, y a ti”. Además entregó un mensaje a quienes han pasado por una pérdida similar, explicando que “sabemos que algunos días son mejores que otros… pero sabemos que nuestro corazón y nuestra energía están con ustedes“.