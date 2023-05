El empoderador mensaje de Lisandra Silva al recuperar su peso tras embarazo: “Hoy quiero celebrar mi cuerpo”

Lisandra Silva fue madre por segunda vez hace un año, sin embargo, ha trabajado duro para lograr recuperar su peso.

Por lo mismo, este viernes publicó un motivador mensaje en sus redes sociales, donde dio a conocer cómo ha sido su proceso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LISANDRA SILVA (@lisandrasilva)

A través de su cuenta de Instagram, la modelo publicó una serie de fotos por las “que en algún momento podría sentir pudor o vergüenza! Pero me siento con el deber de mostrar la realidad de la mayoría de las mujeres que me siguen, que han sido mamás y me dicen que soy de otro planeta porque me veo en buena forma y delgada!”.

En esa línea, la cubana explicó que tras dar a luz a Leiah, terminó pesando 85 kilos, pero no solo eso, ya que también comentó que tenía los “pezones destruidos, hormonas locas, emocional y vaginalmente un Picasso!”.

“Esa mujer de la cual estoy orgullosa hoy en día la miro con admiración y orgullo y no me avergüenzo más!!!! Fue fuerte, Resiliente, perseverante, guerrera, madre leona, protectora, guardiana y siguió siendo mujer!”, aseguró la ex chica reality.

“Hoy, con 30 kilos menos sigo siendo la misma mujer de un año atrás! Solo que un poco más delgada, más empoderada y más segura! Amo también mi nuevo cuerpo, con mis estrías y ombliguito arrugado, senos caídos, menos cabellos y canas de más! Pero trabajando día a día un poquito para recobrar mi feminidad, mi sensualidad y mi carisma!”, continuó escribiendo.

En ese contexto, la modelo indicó que “hoy quiero celebrar mi cuerpo en todas sus formas, gorda, flaca, con marcas de mis batallas vividas, porque para eso vinimos al mundo, para vivir!”.