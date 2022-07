“Aún sonriendo ya no siento felicidad”: El mensaje de Naya Fácil que preocupa a sus seguidores

Naya Fácil escribió este jueves un mensaje que preocupó a sus seguidores en redes sociales.

A través de un extenso texto que publicó en sus stories de Instagram, la influencer compartió que lleva días “triste”, por lo que tomará una decisión que al parece no dejará muy contentos a sus fans.

“Mis queridos Facilines. Estos días han sido muy tristes para mí. Aún sonriendo ya no siento felicidad. Me siento vacía. Sólo quiero agradecer su apoyo incondicional de todos estos años, hasta incluso los que no me han apoyado les desearé lo mejor del mundo”, comienza diciendo en el escrito.

Asimismo, añadió que “gracias por acompañarme en mis alegrías y tristezas pero creo que todos tenemos un fin. Y este es el mío. Ya no doy más. Me siento más sola que nunca“.

Si bien expresó que “tengo cosas materiales, casa, auto, pero nunca me llenaron. No tengo familia. No tengo amigos. No tengo pareja. Es verdad, no tengo a nadie”.

“Fui feliz momentáneamente gracias a ustedes. Fue lindo mientras duró. Espero algún día volverlos a encontrar“, reflexionó,

Finalmente, la joven concluyó diciendo “se despide, Naya Fácil. Espero siempre me recuerden con una sonrisa y me disculpen por la decisión que tomaré”.

Si bien comunicó cuál será esta decisión, muchos especulan que cerrará sus plataformas de redes sociales.

Revisa el mensaje acá: