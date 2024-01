¡Le habló por DM! Pincoya reveló mensaje que le mandó Pailita en redes sociales

Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras compartir un mensaje que recibió del cantante urbano Pailita.

A través de su cuenta de Instagram, la ex jugadora de Gran Hermano Chile subió una de las recientes fotos del artista, donde aparece posando junto a una embarcación en el Puerto Quellón, en la Región de Los Lagos.

Qué le escribió Pailita a Pincoya

A raíz de esto, el joven oriundo de Punta Arenas le envió un mensaje por DM agradeciendo el cariño por parte de la chilota.

“Dios la bendiga Pincoyita. Harto éxito para usted y su familia. Se lo merecen”, escribió el intérprete de Venga Pa’ Acá a la finalista del reality show.

La respuesta de Pincoya a Pailita

En una siguiente historia, Galvarini invitó a sus seguidores a ver el primer capítulo de la nueva temporada de Pasapalabra, donde ella participó como invitada en el equipo liderado por Nicolás Gavilán.

Asimismo, aprovechó el momento para agradecer a quienes la acompañan en sus transmisiones en vivo por TikTok y, especialmente, a Pailita por su mencionado mensaje.

“Un saludo especial a todos los amigos lindos que pasan a la plataforma cuando hacemos lives. Así que beso en la trompa, beso a la Alessia (Traverso) que estuve hace poco en un live con ella”, señaló Jennifer.

Luego, envió “un beso a Pailita que me escribió también, así que un beso grande a toda la gente que ha pasado por mis lives, me ha entregado corazones, me han enviado algún video, me han saludado. Muchas gracias”.

