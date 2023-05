“Nos diste los 6 meses más lindos”: Pareja de Vanesa Borghi y el sensible mensaje de despedida a su hija Clara

A seis meses del inicio de la gestación de su hija Clara, Vanesa Borghi remeció con una desgarradora noticia. Debido a problemas de salud por los que se mantenía hospitalizada hace un tiempo, su guagua finalmente falleció.

Semanas antes de su deceso, la presentadora había ahondando en algunas complicaciones por las que había tenido que pasar y por las que se encontraba en un embarazo de alto riesgo. “Tengo oligoamnio, entonces mi bebé tiene poquito espacio porque tiene poquito líquido amniótico“, explicó en LUN.

Sin embargo, en una sentida publicación en Instagram, la trasandina dio a conocer este hecho en su vida, recibiendo miles de comentarios de consuelo y muestras de apoyo.

“Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza”, relató, asegurando que “llegaste a unirnos, a fundirnos en el amor infinito. Ya no somos los mismos”.

Ver esta publicación en Instagram

Pero estas palabras también fueron respondidas por su pareja y padre de Clara, Carlos Garcés.

Dentro de los comentarios desplegados en el post, aparece el de Garcés, quien en un escueto escrito manifestó su pesar.

“Nadie es experto en su dolor… Nos diste los 6 meses más lindos de nuestras vidas, ya sabremos por qué viniste por tan poco, pero también sabemos que ya tenemos un angelito que nos cuidará por siempre“, señaló, recibiendo miles de me gusta y respuestas.