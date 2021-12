Faltan pocos días para que en Chile se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial. Un escenario político que tiene dos bandos definidos entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, quienes en el último debate de Anatel se encargaron de enfatizar aún más en sus diferencias programáticas y las convicciones que defienden de cara a la ciudadanía.

Se trata de un hecho que está bajo la mirada internacional, tanto así que muchos artistas chilenos radicados en el extranjero han salido al paso de estos comicios para manifestar su respaldo a los abanderados. En el caso del representante de Apruebo Dignidad, suma el apoyo de Leonor Varela, Pedro Pascal y más recientemente de la ex presidenta Michelle Bachelet. Pero a esos nombres se suma ahora el del cantante puertorriqueño Residente.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, el ex líder de Calle 13 manifestó en primer lugar que “mi interés no es meterme en algo que no vivo o no entiendo porque no soy chileno”.

Sin embargo, enfatizó que “es muy preocupante ver que en Chile existe un candidato a la presidencia tan terrible, retrógrada y oscuro como Kast“, apuntando a la idea que el republicano plasmó en su primer programa de gobierno, donde proponía retirar a Chile del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

#DebatePresidencial2021

Jose Antonio Kast "ONU esta integrada por Países que NO creen en los DDHH".

"INDH debe ser cerrado ya que el actuar de esta institución NO defiende los DDHH de todos" pic.twitter.com/eZiyueqN2e — Cap.Winters1943 (@bastogne1943) October 12, 2021

“Este candidato dice que la Organización de las Naciones Unidas que se creó para mantener la paz y la seguridad internacional, se tiene que ir del país”, dijo.

“Es obvio que este tipo lo primero que hará si entra la poder es violentar los Derechos Humanos, detenciones arbitrarias, prisión, desapariciones forzosas, ejecuciones colectivas”, añadió, cuestionando el respaldo que JAK ha realizado en ocasiones anteriores a la dictadura de Augusto Pinochet, “en donde el número de víctimas supera las 38 mil personas”

“Decir eso es decir que el asesinato de Víctor Jara, a quien torturaron antes de matar, está bien. Como colega musico no puedo quedarme callado ante la posibilidad de otro Pinochet“, declaró.

Por contraparte, recordó una experiencia que compartió con Gabriel Boric años atrás, con quien “bebí un par de cervezas cuando ni pensaba que algún día sería presidente. Y recuerdo ver lo esperanzador que era ver a Gabriel, tan chamaco, preocupado verdaderamente por las necesidades de su país y su pueblo”.

“Si fuese chileno, nunca permitiría que alguien como Kast entre en el poder”, sentenció el cantante.