El deslenguado mensaje de Seba por reingreso de Lucas a Gran Hermano: “Que traiga un membrillo…”

Los jugadores de Gran Hermano Chile tuvieron que definir al eliminado que volverá a la casa este martes. Luego de un empate entre Raimundo Cerda y Lucas Crespo, finalmente los participantes se inclinaron por este último. Esta decisión generó opiniones divididas, donde uno de los más críticos fue Sebastián Ramírez, quien no ocultó su molestia con Alessia Traverso al votar por Lucas y la tildó de “inconsecuente”. Sin embargo, al conocer la determinación final, Sebastián envió un particular mensaje para Crespo: “Lucas, no tení’ ni un brillo, que traiga un membrillo para que tenga brillo”.