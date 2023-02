“Necesita salud mental urgente”: Rocío Toscano y Vale Roth apoyan a Maite Orsini por polémica con Daniela Aránguiz

Maite Orsini se fue con todo contra Daniela Aránguiz y no dudo en enfrentar la acusación de haberse involucrado sentimentalmente con su ex pareja, Jorge Valdivia.

A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, la diputada desmintió el hecho y afirmó que no está en pareja, argumentando que “estoy soltera y en ese contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quiénes”.

Posteriormente, y a raíz de la publicación, la militante de Revolución Democrática recibió cientos de mensajes de apoyo, incluyendo unos cuantos de personalidades de la política y del espectáculo.

Una de ellas fue Valentina Roth, quien expresó “todo su apoyo” a Orsini y escribió que “para la gente que te conoce, sabemos la tremenda mujer que eres”.

En esa línea, también comentó el ex ministro Secretario General de Gobierno Marcelo Díaz, quien aprovechó la instancia para desacreditar otro rumor divulgado por Aránguiz: “Quiero ser categórico en decir que las afirmaciones realizadas por estas personas en las que me involucran son absolutamente falsas“.

Finalmente, la actriz Rocío Toscano también fue hasta el Instagram de la parlamentaria donde, además de expresar palabras de ánimo, también reveló un insólito episodio con la panelista de farándula.

“Esa tipa de verdad necesita salud mental urgente. Una vez me mandó un mensaje preguntando si acaso estaba hablando con su marido por mensaje y por qué el me había dado like en una foto“, confesó, antes de señalar que “brígido vivir pendiente y en ese círculo de celos, desconfianza y 0 amor propio“.