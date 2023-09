La mentira de Mónica a Coni en Gran Hermano Chile: “Nunca votaría a alguien de mi pieza”

¿Habrá sido una mentira piadosa? Con la intención que haya tenido, Mónica desató la molestia de algunos usuarios en redes luego de una conversación que sostuvo con Constanza en Gran Hermano Chile.

El problema fue principalmente porque la participante de 77 años le dijo a su compañera que “yo no quiero que se vaya ninguno de mi pieza”, aludiendo a Coni, Rai y Pincoya.

Pero eso no fue todo, ya que remató su mensaje con la siguiente aseveración: “Creo que ya sería lo último que me tocara votar por alguno de nosotros, pero no quiero. Nunca he votado (por uno de la pieza)“, dijo.

Por su parte, la bailarina le respondió con un tono amble, enfatizando en la unidad que comparte este grupo por ser compañeros de habitación, advirtiéndole que “si algún día tiene que compartir pieza con estos cabros (pieza del after), se va a dar cuenta que somos un pan de Dios“.

“No, yo no me voy a salir de mi pieza”, sentenció la feriante. Un diálogo que, como ya sabemos, está relacionado a la serie de problemas que Moni ha protagonizado al hacer callar a los participantes, debido a que ella intenta dormir.

Regresando al conflicto inicial, los seguidores del reality reaccionaron a la primera mentira de Mónica, ya que hemos sido testigos de cómo al menos una vez votó en contra de Coni.

Que mentirosa, más mentirosa es Mónica, si se hace la weona no más, le miente en la cara a la Cony diciendole q nunca a votado x ella, q rabia #GranHermanoCHV #TheLulosShow #LaResistencia pic.twitter.com/7y8uwkOmfE — Marle (@marle_cn) September 1, 2023

Hasta Coni sabe que la Demonica la vota #TheLulosShow pic.twitter.com/MXlkMT3f8R — Krisis 🏳️‍🌈 (@cuentaMello) August 23, 2023

Mónica: No me gusta que mientan

Also Mónica: mintiendo en todo momento #TheLulosShow pic.twitter.com/koNfSN24Mp — mari (@mrnllrv) August 23, 2023

pero si la demónica ha votado por la cony zjnsnd mentirosaaa #TheLulosShow — cata🦦 (@lyjiminn) September 1, 2023

Síguenos en