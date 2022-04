Met Gala 2022: ¿Qué significa la temática Gilded Glamour y cuándo se realizará el evento?

La Met Gala es uno de los eventos más esperados en la industria de la moda en Estados Unidos y, para este 2022, se esperan grandes sorpresas y novedades.

Esta será la segunda vez que se realizará después de la pandemia en el tradicional Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y será la continuidad de la ceremonia que se realizó el año pasado con el tema In America: An Anthology of Fashion, en el que los diseñadores estadounidenses son los protagonistas.

El dresscode seleccionado para esta versión 2022 es Gilded Glamour. Pero, ¿qué significa? Aquí te lo contamos.