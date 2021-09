La Met Gala, uno de los eventos de moda más esperados del año, finalmente se realizó este lunes en Nueva York.

Tras casi dos años de no poder llevarse a cabo producto de la pandemia, diferentes celebridades del mundo de la música, el cine y la moda se reunieron en el evento con fines benéficos que este 2021 se llamó ‘In America: A Lexicon of Fashion‘, y mostraron atuendos que no dejaron a nadie indiferente.

En la alfombra roja se pudieron ver diferentes diseños: Balenciaga, Oscar de la Renta, Michael Kors, Ralph Laurent, Versace o Gucci, pero también algunas celebridades y famosos llegaron para transmitir diferentes mensajes, como la congresista estadounidense, Alexandra Ocasio-Cortez, quien usó un vestido blanco con la frase “impuesto a los ricos” en color rojo.

Sin embargo, una de las celebridades que se robó todas las miradas de los presentes, y los televidentes, fue la empresaria y socialité Kim Kardashian, quien apareció completamente de negro, de pies cabeza, en un Balenciaga diseñado por su ex, Kanye West, quien colaboró con la diseñadora Demna Gvasalia.

Además de acaparar la atención, su look generó diferentes reacciones en las redes sociales, donde los usuarios la compararon con un dementor de la película Harry Potter, la parálisis del sueño, e incluso con una sombra.

Mira aquí algunos de los mejores memes de la Met Gala 2021:

Cualquier excusa es buena para recordar que aún esperamos un Live Action en condiciones de Los Caballeros del Zodiaco#MetGala2021 pic.twitter.com/YzDO3ItpnT — Juanma Gutierrez (@juanma3010) September 14, 2021

Cuando voy a una fiesta y no quiero salir en las historias #MetGala #MetGala2021 pic.twitter.com/yhOsMuk6yL — Esteban Guzman (@Estebandavid567) September 14, 2021

OMG miren lo que pasa si haces zoom a la bolsa de Kris Jenner :0#MetGala #MetGala2021 pic.twitter.com/Wd5Wfkdqac — Esteban Guzman (@Estebandavid567) September 14, 2021

Guapísima Kim Kardashian yendo como dementor en el #MetGala pic.twitter.com/uOkL2z3qV5 — LORD JR. QUINTANARS (@LordQuintanar) September 14, 2021

Oye, pues muy logrado el cosplay de Kim Kardashian. Ha clavado la sombra de Detective Conan #MetGala2021 pic.twitter.com/ECyd7tl74I — Chebin (@pozos_apokolips) September 14, 2021

Los de la última fila de clase en invierno #MetGala2021 pic.twitter.com/cEqaktCZQq — Chromatica⛈ (@Nashawabisabi) September 14, 2021

Yo explicándole al demonio que solo intente cantar una canción en ingles #MetGala2021 pic.twitter.com/VLOnG5rEuu — JIMMY MENDEZ (@Yimmy1936) September 14, 2021

Me sonaba a plagio este modelo de la #MetGala2021 pic.twitter.com/N7UcKMd2sc — Angie (@angelabrandana) September 14, 2021