Luego de casi dos años, uno de los eventos más esperados para los amantes de la moda finalmente se realizó este lunes: la MET Gala.

Diferentes celebridades de la música, el cine y la moda llegaron hasta el Museo Metropolitano de la ciudad de Nueva York para participar del evento que este año se llamó ‘In America: A Lexicon of Fashion‘, para desfilar y mostrar sus mejores looks.

La temática de este 2021 fue la moda en Estados Unidos, según consignó ELLE, y entre sus anfitriones tuvo a Tom Ford, Adam Mosseri y Ana Wintour, mientras que los coanfitriones fueron Timothée Chalamet, Billie Eilish, Naomi Osaka y Amanda Gorman, quienes vistieron aplaudidos looks en la alfombra roja.

Sin embargo, una de las figuras que se robó todas las miradas fue la empresaria, modelo y socialité Kim Kardashian, quien llegó en un look Balenciaga, diseñado por Demna Gvasalia en colaboración de su ex, el rapero Kanye West.

En un look minimalista y completamente de negro, desde pies a cabeza, Kardashian caminó por la alfombra roja como si fuera una sombra, mientras que la cantante Billie Eilish también sorprendió con un frondoso vestido Oscar de la Renta.

Por su parte, la pareja de cantantes, Shawn Mendes y Camila Cabello llegó en un Michael Kors y la tenista Serena Williams en un Gucci.

Acá, algunos de los look en la MET Gala 2021:

Kim Kardashian en Balenciaga

Billie Eilish en Oscar de la Renta

Shawn Mendes y Camila Cabello en Michael Kors

Serena Williams en Gucci

Rihanna en Balenciaga