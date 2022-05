Met Gala 2022: Las famosas que más impactaron con sus extravagantes looks en la alfombra roja

Diferentes fueron las celebridades que llegaron hasta el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York para desfilar por la alfombra roja de la Met Gala, uno de los eventos más esperados en la industria de la moda.

Y es que cada año, las estrellas asombran con excéntricos y extravagantes looks de diseñadores que se la juegan con todo para vestir a las celebridades con sus mejores atuendos. Y, por su puesto, pasar a la historia del evento como los mejores vestidos.

Sin embargo, no siempre es uno el diseño que marca la alfombra roja y a los usuarios en las redes sociales. Es por eso que aquí te dejamos una recopilación de las famosas que más impactaron en la Met Gala 2022.

Este año el tema era Gilded Glamour, que hace referencia a la Edad Dorada de Estados Unidos, específicamente entre el 1870 y 1891, época en la que el país creció económicamente de manera masiva y también tuvo una rápida industrialización.

Entre las celebridades que más destacaron, de acuerdo diferentes medios del rubro, se encuentran la actriz Sydney Sweeney, Blake Lively —quien llegó con un vestido que se transformaba—, la cantante Billie Eilish, la modelo Gigi Hadid o Kim Kardashian —utilizando el vestido de Marilyn Monroe—.

Un vistazo al look de la guapísima actriz Sydney Sweeney #MetGala #MetGala2022 pic.twitter.com/YcP0Vk3xrR

— A N G I E (@angiebossanova) May 3, 2022

— Gigi Hadid Arg Media (@GHArgMedia) May 3, 2022

📸| Gigi Hadid en la alfombra roja de la Met gala en New York. #MetGala pic.twitter.com/x6yJIzMo5R

Kim Kardashian eligió para la #METGala un Bob Mackie que usó Marilyn Monroe en 1962 para cantarle el feliz cumpleaños a JFK.

El vestido tiene el record de ser el más costoso del mundo al venderse por 4.8 millones de dólares y cuenta con 2.500 cristales pegados a mano pic.twitter.com/SWuWd67F4s

— out of context theinexpert 🔮✨ (@WonderMafe) May 3, 2022