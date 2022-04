¿Metallica podría tocar en Club Hípico?: Los grandes eventos que se han realizado en el recinto

El próximo 27 de abril Metallica se presentará en Chile y, aunque todavía no está claro dónde será el show, el Club Hípico es uno de los recintos que ha sonado como el más apto los últimos días.

El pasado domingo, el Instituto Nacional del Deporte (IND) señaló a través de un comunicado que el Estadio Nacional, lugar en que se realizaría el show, ya no iba a estar en condiciones para el concierto debido a los trabajos que se están realizando en las inmediaciones.

“El Estadio Nacional no está en condiciones de recibir un evento masivo, por existir riesgos para la seguridad de las personas y comprometerse la continuidad de los trabajos de las obras consideradas para los juegos Panamericanos 2023″, fue parte de lo que se argumentó.

Tras la negativa, la productora a cargo del evento, DG Medios, también emitió una declaración en la que acusó una “falta de coordinación” por parte de las autoridades.

“La decisión fue sorpresiva para nosotros, ya que está supuestamente basada en razones de seguridad, aún cuando éstas habían sido resueltas tras la reunión el día 31 de marzo. Sumado a esto, las instituciones que se encargaban de la seguridad de estos eventos, no habían hecho ningún reparo a lo que presentamos”, detallaron.

“Lamentablemente, hemos visto una falta de coordinación por parte de la autoridad, la cual nos afecta directamente y nos expone a no poder cumplir con los fanáticos, los trabajadores y la agrupación musical, a pesar de haber hecho todos los esfuerzos posibles para llevar a cabo este evento”, agregaron.

La posibilidad de tocar en Club Hípico

En 2010, la banda de heavy metal se presentó en el Club Hípico, recinto que ya estaría en conversaciones para recibirlos una vez más.

“Se tuvo algunas conversaciones con DG Medios, pero todavía no se llega a nada concreto. No tenemos ningún problema mientras le sirva tanto a DG Medios como al grupo Metallica, nosotros tenemos la disposición pero no sé si a ellos les sirva el sector” dijo a La Tercera Ximena Cannobbio, encargada de eventos del Club Hípico.

“Estamos en eso pero no te puedo dar respuesta todavía. Estamos conversando hace un par de días con ellos (DG Medios), estamos viendo el tema, viendo si llegamos a acuerdo, porque para nosotros no es tan fácil. La disposición siempre está, pero hay que coordinar una serie de temas con los caballos; encajar los caballos con el montaje y las pruebas de sonido, los vecinos”, agregó Gloria Covarrubias, jefa de eventos del Club Hípico.

Club Hípico y los grandes eventos que se han realizado

Ubicado en el límite de la comuna de Santiago con Pedro Aguirre Cerda, por el Club Hípico han pasado diferentes bandas y festivales a lo largo de las últimas décadas.

2009

Cumbre del Rock Chileno II, evento que en su segunda versión realizada el 11 de enero de 2009 reunió a diferentes exponentes del género nacional.

El grupo británico de heavy metal, Iron Maiden, repletó el Club Hípico el 22 de marzo de 2009 con más de 50 mil asistentes.

En pleno apogeo de la banda juvenil de Disney, los Jonas Brothers realizaron su primer concierto en el país el 20 de mayo de 2009 con más de 35 mil entradas vendidas.

Depeche Mode regresó al país el 15 de octubre de 2009 luego de 15 años.

2010

Grupos como Linkin Park e Incubus se presentaron en el Club Hípico en el Maquinaria Festival.

2011

Se volvió a realizar el Maquinaria Festival, entre el 12 y 13 de noviembre de 2011, con grupos como Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Chris Cornell y Faith No More, entre otros.

2014, 2015, 2016 y 2018

Entre los años 2014 y 2016 se realizó el Festival Frontera, mientras que la Cumbre del Rock Chileno también regresó el 27 de enero de 2018: