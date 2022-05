Legendarios: Metallica donó parte de sus ingresos de show en Chile a ONG de alimentos

El paso de Metallica no solo estuvo marcado por las polémicas asociadas al ingreso del evento, ni tampoco por las legendarias canciones que interpretaron sobre el escenario del Club Hípico. Esto debido a que la banda estadounidense también realizó una importante donación a una fundación chilena.

Arribando a territorio nacional con la gira WorldWired Tour, el grupo de metal hizo alucinar a sus más de 60.000 fans aquella noche del 27 de abril.

Pero luego de concretar el concierto, la banda ícono del heavy metal se contactó con la productora DG Medios, desde coordinaron una importante donación a la organización Red de Alimentos y que surge a partir de lo recaudado en el show.

Un aporte aporte que el grupo musical realizó a través de All Within My Hands, organización filantrópica sin fines de lucro creada por los integrantes de Metallica, que promueve iniciativas relacionadas a la educación, la lucha contra el hambre y otros servicios críticos.

Dicha ONG se sustenta con donaciones de todos los integrantes de la banda, así como la propia junta directiva de la organización, fans y otros.

Por su parte, la fundación que recibió esta donación corresponde a una ONG que implementó el primer banco de alimentos en Chile y lleva 12 años rescatando productos aptos para el consumo humano, siendo la alternativa sostenible a la destrucción de bienes que pueden ser consumidos por las personas más vulnerables en Chile.

En este tiempo, Red de Alimentos ha rescatado 60 millones de kilos de comida y artículos de primera necesidad, ayudando a 469 organizaciones sociales de Arica a Magallanes.

Su acción, en cifras concretas, ha permitido beneficiar a más de 270 mil personas en situación de vulnerabilidad en nuestro país.